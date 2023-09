Rośnie multimedialna siła

- Jesteśmy uczelnią, która wielką wagę przykłada nie tylko do zajęć teoretycznych, ale również do praktycznej nauki zawodu. Dzięki temu kierunki naszej uczelni cieszą niezmiennie dużym zainteresowaniem – mówi dr Maria Mazur, rektor WSPA. - Media i dziennikarstwo w WSPA to studia już od pierwszego roku wypełnione projektami i labami, i co najważniejsze, praktykami zawodowymi realizowanymi wspólnie z naszymi partnerami takimi jak „Dziennik Wschodni”. Nasi wykładowcy to zarówno uznani teoretycy, jak i doświadczeni praktycy mediów ogólnopolskich i lokalnych: dziennikarze, wydawcy, producenci, prezenterzy, montażyści, operatorzy, graficy, fotografowie, specjaliści PR, reklamy i marketingu, menadżerowie, artyści – dodaje pani rektor.

Drugim ważnym porozumieniem jest wejście na wyższy poziom współpracy „Dziennika Wschodniego” z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Propagowanie działalności Klubu Uczelnianego AZS UMCS na łamach „Dziennika Wschodniego” oraz na portalu www.dziennikwschodni.pl i wzajemnie - promowanie marki „Dziennika Wschodniego” podczas meczów Polski Cukier AZS UMCS Lublin, a także na belce sponsorskiej oraz na oficjalnej stronie internetowej Klubu na pewno przyniesie obu stronom wymierne korzyści. A największe kibicom, czytelnikom i lubelskiemu sportowi – podkreśla Rafał Walczyk, prezes Zarządu AZS UMCS Lublin.