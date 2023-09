Jest ich ponad 1000 i wszyscy „Rozpaleni”. Katolicki zlot w Lublinie

Nastolatkowie z ok. 50 parafii spotkali się na Targach Lublin. To była druga edycja tego katolickiego wydarzenia.

– Jestem osobą wierzącą, Pan Bóg jest nieodłącznym elementem mojego życia. Dorastamy w trudnych czasach, wielu z nas czuje się zagubionych. Spotkania młodych to duchowe rekolekcje, ale także możliwość poszukania siebie i Pana Boga w otaczających nas ludziach – tłumaczyła nam swój udział Alicja.

Przed nią bierzmowanie. Chciała się do niego przygotować jak najpełniej, podobnie jak blisko 1000 innych młodych ludzie na „Rozpalonych” szukała odpowiedzi na pytanie: „Duch Święty coś zmieni w moim życiu? Czy bierzmowanie ma wpływ na zrozumienie wiary?”.

– Wielu moich kolegów przystępuje do niego, bo tak trzeba. Dla mnie to kolejny etap w utwierdzaniu się w wierze – przyznała nastolatka.

– W naszym spotkaniu wzięło udział ponad 1000 uczestników, niektórzy przyjechali na nie pod przymusem katechety, wielu jednak z chęcią w nim uczestniczą – podsumowywał ks. Mateusz Wójcik, dyrektor spotkania „Rozpaleni”, które, jak to określił, jest „formą odczarowania kościoła”.

– Myślę, że wielu uczestników naszego spotkania uważa, że kościół to starsze panie, przychodzące do niego z nudów lub z prośbą o zdrowie. My pokazaliśmy, że młodzi ludzie poświęcają swój czas, po to by inni mogli posłuchać, zintegrować się i pomodlić. Poznali tu drugiego młodego człowieka, który mówi o tym jak zadziałał Bóg w jego życiu. Nie są to ludzie wiele starsi od nich, ale pokazali im jak ich życie się zmienia po przyjęciu Boga – stwierdził ks. Wójcik

Organizatorem wydarzenia było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, wydział ds. wychowania katolickiego archidiecezji.