Rymowali, powietrze ratowali. Znamy laureatów konkursu z okazji Dnia Czystego Powietrza

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować krótki film o tematyce ekologicznej. Forma przekazu była dowolna. Wyłonienie laureatów obyło się 14 listopada w Dniu Czystego Powietrza.

Konkurs podzielony był na 3 kategorie:

– Przyznaję że ten konkurs był naprawdę trudny. Przypomnę, że są to filmiki, w tworzeniu których duży udział mieli rodzice, a jednak mieliśmy bardzo duży problem by wybrać te nagrodzone. Prace były bardzo pomysłowe i wymagały dużego zaangażowania – mówiła podczas wydarzenia Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

W kategorii pierwszej przyznano łącznie 6 nagród. Laureatami zostali:

Oprócz tego wyłoniono jeszcze laureata w kategorii dorosłych powyżej 18 roku życia. Zwycięzcom wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody.

– Pojechaliśmy z mamą do lasu i nagraliśmy filmik, wymyślając rymowanki. Zgłosiliśmy się do konkursu, bo mama powiedziała że możemy go wygrać – mówili laureaci dfugiego miejsca Adam i Aleksandra Tomala dodając, że na co dzień w domu także dbają o środowisko.