Rząd rozdaje miliony na powiatowe i gminne drogi (lista)

Dotacje trafią do gmin miejskich i wiejskich, samorządów powiatowych i miast na prawach powiatu.

Zamość ma przyznane pieniędze na remont ulicy Sienkiewicza. To zadanie oszacowane na ok. 1,3 mln zł, a dotacja ma sięgnąć aż 80 procent. Dotacja w wysokości 632 tys. zł pójdzie też na remont ul. Promiennej (wartość całości to 791 tys.)

Z kolei Biała Podlaska otrzyma wsparcie przy remoncie ulicy Orzechowej na odcinku od al. Jana Pawła II do Leszczynowej. Wartość całego zadania to ponad 2,1 mln zł, a dotacja wyniesie 60 procent.

Ponad 6,4 mln złotych ma trafić do Świdnika. Tamtejszy samorząd dzięki tym pieniądzom zrealizuje inwestycję wartą dwukrotnie więcej. Chodzi o remont ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odcinku od Racławickiej do krajowej drogi nr 17.

Chełm z rządowym wsparciem przeprowadzi remont ulicy Żeromskiego. Wartość inwestycji to ok. 2,6 mln zł, a dotacja wyniesie 60 procent. Identyczne procentowe wsparcie miasto dostało też na ul. Lotniczą (wartość prac to ok. 1,8 pln zł), a także ul. Tadeusza Reytana, na której inwestycja jest szacowana na ponad 1,6 mln zł.

Pieniądze z tego rozdania RFRD są przeznaczane na odnawianie wyłącznie dróg powiatowych (zakwalifikowano 47 takich zadań) i gminnych (111).

Przypomnijmy, że na początku roku ogłoszono wyniki naboru dla tzw. zadań miejskich. Lublin otrzymał 30 mln z przeznaczeniem na przedłużenie ulicy Węglarza i rozbudowę ulicy Wallenroda. Umowę na dofinansowanie podpisano w czerwcu.

Uczestniczący w czwartkowej konferencji w LUW wicewojewoda Bolesław Gzik, a także parlamentarzyści PiS przypomnieli także, że 20 lipca rozpoczął się kolejny nabór do Programu Inwestycji Strategicznych. Potrwa do 16 sierpnia. Każda gmina, powiat i województwo mogą złożyć po trzy wnioski.

Pełna lista samorządów, które otrzymały dotację z RFRD w ramach ostatniego wyboru dostępna jest na portalu gov.pl.