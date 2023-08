Rzemiosło, tradycja i muzyka. Ruszył lubelski festiwal Re:tradycja [zdjęcia]

Jak tłumaczą organizatorzy, "Re:tradycja – Jarmark Jagielloński" to festiwal muzyki i rzemiosła tradycyjnego, odbywający się w przestrzeni Starego Miasta w Lublinie. Jego celem jest łączenie starego z nowym, tradycji ze współczesnością. Odwiedzający lubelskie wydarzenie mają szansę spotkania z muzykami, rzemieślnikami i animatorami, którzy kontynuują lokalne tradycje.

W programie m.in. koncerty, potańcówki oraz tytułowy Jarmark Jagielloński, czyli targi sztuki ludowej i rzemiosła tradycyjnego. Ważnym punktem festiwalu jest specjalna produkcja muzyczna – koncert re:tradycja, który na jednej scenie łączy muzykę tradycyjną i jej mistrzów z artystami muzyki współczesnej.

Ponadto w ramach imprezy odbywają się liczne warsztaty, spektakle muzyczne, spotkania i pokazy filmowe. Część z nich nawiązuje do rzemieślniczego tematu przewodniego, który co roku towarzyszy wydarzeniu. W 2023 roku będzie to obróbka drewna. Nie zabraknie także propozycji dla najmłodszych. Na "Podwórku Re:tradycji" dzieci będą miały okazję pobawić się zabawkami przygotowanymi przez twórców ludowych i zobaczyć, jak dawniej spędzali wolny czas ich rówieśnicy.

Festiwal rozpoczął się w piątek, a zakończy w niedzielę, 20 sierpnia. Miejsce: Stare Miasto, Błonia pod zamkiem. Wstęp wolny.