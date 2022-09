Rżną jak leci. Wielka wycinka na trasie 820 na pojezierze [zdjęcia, wideo]

Nic do powiedzenia nie miała też Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, gdyż prace są prowadzone na podstawie wydanej w marcu przez wojewodę tzw. decyzji ZRID.

– W przypadku decyzji ZRID do usuwania drzew i krzewów nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz opłat z tym związanych – tłumaczy rzecznik Jakubowski.

Na dziesięciu kilometrach trasy 820 (z Łęcznej do Dąbrowy za Ludwinem) docelowo zostanie wycięte 720 drzew. Jak wylicza ZDW, średnicę pnia powyżej metra ma 36 z nich. Takich o średnicy 45-100 cm jest 241.

Co stanie się z pozyskanym w ten sposób drewnem?

– Drewno z wycinki na działkach Lasów Państwowych stanowi własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Drewno (dłużyce) z pozostałego odcinka drogi stanowi własność Zarządu Województwa Lubelskiego i podlega sprzedaży w drodze przetargu – tłumaczy Kamil Jakubowski.

Docelowo przebudowane ma zostać 29 km drogi z Łęcznej do Sosnowicy. Po wielu latach starań udało się wreszcie uzyskać rządowe dofinansowanie. Ale pieniędzy z Polskiego Ładu wystarczyło tylko na 10 km.

Opiewający na ok. 82 miliony złotych kontrakt w połowie zeszłego roku trafił do Strabagu, a cytowany w komunikacie prasowym Artur Soboń, wiceminister finansów i polityk PiS ze Świdnika, podkreślał, że „mieszkańcy walczyli o to przez kilkanaście lat, a nam się udało”.

Inwestycja „Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 820 od km 19 do km 28” obejmuje budowę trzech rond, przebudowę jednego istniejącego (w Ludwinie), nowy most w Dratowie, przebudowę 13 skrzyżowań, budowę 13 zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i chodników. Na 7,6 km zostanie ułożona nowa nawierzchnia, a 1,8 km dotychczasowa konstrukcja drogi. Jezdnia ma mieć 7 m szerokości, pobocza 1,5 m, chodniki od 1,5 do 2 m, a ścieżki rowerowe 2-2,8 m.