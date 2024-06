Sanepid czuwa nad odpoczynkiem dzieci

Jednym z kluczowych aspektów, na które zwracają uwagę inspektorzy sanitarni, są warunki higieniczne oraz jakość serwowanego jedzenia. - Przede wszystkim organizator wypoczynku musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. Podczas kontroli zwracamy uwagę na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, świetlic, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz warunki przygotowywania posiłków – dodaje doktor Gawron.

Regularne kontrole odbywają się również przed rozpoczęciem turnusów. Informacje o miejscach wypoczynku są pobierane z bazy elektronicznej, prowadzonej przez Kuratora Oświaty. - Oczywiście dokonujemy kontroli przed wypoczynkiem, oceniając poprzednie wakacje i turnusy. Dokonujemy oceny ryzyka placówek, w których może być ten wypoczynek organizowany – tłumaczy Renata Gawron.

Sanepid monitoruje również kąpieliska, aby zapewnić bezpieczne warunki kąpieli. Na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu inspektorzy pobierają próbki wody do badania. - Niezależnie od tego, organizator w czasie funkcjonowania całego kąpieliska jest zobowiązany pobrać co najmniej trzy próbki wody do badania i przedłożyć wyniki do Państwowej Inspekcji Sanitarnej – mówi doktor Gawron. Jak zaznacza, na podstawie wyników badania wody oceniane jest kąpielisko.

Rodzice i opiekunowie mają możliwość zgłaszania nieprawidłowości, które zauważą podczas wypoczynku swoich dzieci. - Zachęcamy do kontaktu z nami, na pewno podejmiemy działania w przypadku każdej zgłoszonej nieprawidłowości – zapewnia Renata Gawron.

Działania Sanepidu mają na celu zapobieganie przykrym incydentom, takim jak zamknięcie kolonii czy obozu z powodu niespełnienia wymogów sanitarnych. - Wszystkim nam zależy, żeby dzieci wypoczęły w warunkach spełniających wymagania. Organizator ma obowiązek zapewnienia ich, ale my też na to zwracamy uwagę i staramy się zapobiegać, żeby nie dochodziło do przykrych incydentów – podkreśla doktor Gawron.