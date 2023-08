Ścianę wypatrzył chodząc do babci. Artysta z USA namalował mural na jednym z osiedli w Lublinie

Należy on do streetartowego artysty ze Stanów Zjednoczonych Christiana Paza. Mieszka on i tworzy w Chicago, dokąd jego rodzice w latach 80. ubiegłego wieku wyjechali z ogarniętego wojną domową Salwadoru. Jego żona z kolei pochodzi z Lublina, stąd jego obecność w naszym mieście. Rodzinne wakacje udało się połączyć z pasją.

- Zajmuję się tworzeniem graffiti i murali. Chciałem wziąć udział w odbywającym się w ten weekend w Lublinie Meeting of Styles. Ale cały czas szukałem ściany, którą mógłbym pomalować i uhonorować w ten sposób polską sztukę ludową, która wydała mi się piękna i inspirująca. Zależało mi też, żeby zostawić po sobie coś estetycznego, ponieważ naprawdę podziwiam polską kulturę i ludzi – mówi nam Christian Paz.

Wybór padł właśnie na ścianę w pobliżu ul. Zana. – Zwróciłem na nią uwagę, bo prawie codziennie przechodziliśmy tamtędy idąc w odwiedziny do babci. Próbowałem uzyskać zgodę na jej pomalowanie, ale było mi trudno dotrzeć do odpowiedniej osoby. Po prostu więc ją pomalowałem i zrobiłem to najlepiej, jak potrafię – dodaje artysta.

