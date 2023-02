Skarbówka rozliczy za Ciebie PIT. Jutro zaczyna się sezon podatkowy

Od 15 lutego w systemie e-PIT będzie można skorzystać z przygotowanych przez skarbówkę zeznań za 2022 r. W tym roku za sprawą zmian podatkowych, które były częścią Polskiego Ładu (a to społeczno-gospodarczo-fiskalna reforma) rozliczenie podatku PIT może okazać się bardziej skomplikowane. Jest tak, bo w ciągu roku przepisy zmieniały się kilkakrotnie, więc podatnicy mogą czuć się skołowani. Pierwsze przepisy podatkowe, po fali krytyki, zostały zmienione.

e-PIT

Do dyspozycji podatników, w aplikacji e-PIT, przygotowane będą rozliczenia PIT-37 i PIT-38. Przypomnijmy, że rozliczający się na podstawie PIT-37 to głównie etatowcy, zleceniobiorcy, zarabiający na umowach o dzieło i członkowie zarządów. Deklaracja PIT-38 przewidziana jest dla przedsiębiorców.

Dane z rozliczeń za ubiegły rok

– W tym roku deklaracji postawionych do dyspozycji podatników z województwa lubelskiego było nie mniej niż 862 tys. W minionym roku z elektronicznego kanału złożenia zeznania podatkowego skorzystało łącznie 91,07 proc. osób składających zeznanie, co daje ponad 958 tys. zeznań, przy czym z usługi Twój e-PIT skorzystało 56,89 proc. podatników, czyli w sumie ponad 545 tys. zeznań – mówi Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. – Nadpłaty, do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu siedmiu dni, natomiast zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań do 45 dni. Z kolei ponad 94 tys. zeznań za 2021 rok złożono papierowo, co stanowi niecałe 9 proc. wszystkich zeznań. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu nadpłaty wynosi do trzech miesięcy– informuje Michał Deruś.

Jak w tym roku złożyć zeznanie podatkowe?

Rozliczając swój PIT podatnik będzie składał PIT-36 albo PIT-37. I tak jak dotychczas, można się rozliczyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Zeznanie PIT-37, znajdujące się w aplikacji fiskusa, w przypadku braku działań ze strony podatnika (to np. naniesienie zmian w formularzu), zostanie automatycznie zaakceptowane przez system 2 maja. Oznacza to, że to fiskus rozliczy obywatela, a on nie musi podejmować żadnych działań.

– Jak dotychczas, deklarację będzie można także wypełnić na piśmie – dodaje Michał Deruś, a to oznacza, że osoby które nie chcą skorzystać z drogi elektronicznej, nadal mogą wypełnić tradycyjny formularz.

Na jaką pomoc urzędników mogą liczyć podatnicy?

– Pracownicy urzędów skarbowych, po wcześniejszej rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym, odpowiadają na pytania podatników osobiście, jak również telefonicznie – mówi Michał Deruś i zastrzega, że w samym rozliczeniu podatku urzędnicy nie pomagają.

Do 2 maja 2023 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze #TwójePIT. pic.twitter.com/vhHepEXrfl — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) February 14, 2023

– Korektę zeznania podatkowego może sporządzić wyłącznie podatnik, lub upoważniona osoba. Pracownicy urzędów skarbowych w określonych sytuacjach mogą sporządzić korektę z urzędu, wtedy przybiera ona formę papierową. Jednak nie analizują zeznania podatkowego pod kątem najkorzystniejszego sposobu rozliczenia – tłumaczy Michał Deruś.

1,5 proc., zamiast 1 proc.

Od tego roku podatnicy mogą przekazać na organizacje pożytku publicznego 1,5 proc. zamiast dotychczasowego 1 proc. Można to zrobić także przy rozliczeniu podatku w aplikacji e-PIT. W tym celu należy wybrać z dostępnego na stronie wykazu numer KRS organizacji, na którą chcemy przekazać pieniądze i zatwierdzić.