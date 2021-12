Śmierć młodzieżowego radnego. Jego dziewczyna nadal w areszcie

– Obecnie oczekujemy na opinię biegłego z zakresu badań biologicznych. Wobec podejrzanej w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Obecnie jego termin został określony do 25 stycznia 2022 r. – informuje Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak dodaje, bliższych informacji o ewentualnym zakończeniu śledztwa można się spodziewać pod koniec stycznia.

Igor W.- K. miał 21 lat, społecznie działał w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin. Przez wiele lat był jej wiceprzewodniczącym. Był znany również jako marszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, a także poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim.

Zginął na początku maja. Spędzał wówczas wieczór u swojej dziewczyny na warszawskim Wilanowie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że między parą doszło do kłótni. Sąsiedzi zobaczyli, że 21-latek wyszedł na zewnątrz i wzywał pomocy. Za nim wybiegła Karolina B. Chłopak był ranny w brzuch. Wezwani na miejsce ratownicy zabrali go do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł.

Karolina B. została zatrzymana, po czym trafiła do aresztu. Jak ustalili śledczy, kobieta miała zadać swojemu chłopakowi cios nożem w brzuch. Nie wiadomo, dlaczego między parą doszło do kłótni, ani jak Karolina B. odniosła się do zarzutów.