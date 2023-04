Śniadanie Wielkanocne dla potrzebujących. Ostatnio jest ich coraz więcej

Spotkanie w Lublinie odbyło się przed siedzibą Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy alei Unii Lubelskiej. Oprócz tego, że była wspólna modlitwa i świąteczny poczęstunek, to rozdawano także paczki żywnościowe.

Metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik mówił, że Chrystus daje nam wszystkim przykład miłości ofiarnej i identyfikuje się z każdym człowiekiem potrzebującym. - I często idzie z nami w dobrym człowieku, który nam pomaga, powie nam dobre słowo, wyciągnie rękę do pojednania i przebaczenia – dodał.

Na to śniadanie zaproszono także uchodźców z Ukrainy, bo jak tłumaczył dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej ks. Łukasz Mudrak, nikt nie chce aby ktoś został sam na święta. O Ukraińcach pamiętano także dlatego, że wśród nich jest wiele osób starszych i nawet jeżeli pobierają emeryturę ze swojego kraju, to często jest to za mało, żeby przeżyć w Polsce.

Przygotowano ok. 1,5 tysiąca paczek do rozdania. Będą rozdawane także poprzez parafie. - W ostatnich latach i miesiącach zauważamy wzrost liczby osób potrzebujących – powiedział ks. Mudrak.