Spiesz się by zobaczyć "Historię Światła" w Lumina Park

"Lumina Park" w ogrodzie botanicznym każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem i odwiedza go tysiące osób. W tym roku możliwość odwiedzania "Historii Światła" możliwa będzie do Walentynek, czyli 14 lutego.

- Organizator proponuje specjalne atrakcje z okazji Walentynek. W parku staną wyjątkowe fotopointy, w których zakochani będą mogli zrobić sobie zdjęcia. Uroku dodadzą iluminacje świetlne zapewniające nietuzinkowy nastrój - informuje Agnieszka Adamska, rzeczniczka UMCS.

Park iluminacji stworzony w Ogrodzie Botanicznym UMCS sprawia, że to miejsce staje się atrakcyjne także zimą, gdy rośliny nie cieszą naszych oczu swoimi pięknymi barwami. Każdego roku odwiedzający mogli poznawać inną historię - podczas pierwszej edycji mieliśmy botaniczną podróż, w drugiej tajemniczy ogród, a teraz spacerując alejkami poznawaliśmy historię światła.

Tegoroczną nowością była także stworzona "grywalizacja", gdzie po zeskanowaniu kodu QR przenosimy się do interaktywnej gry, w której odpowiadamy na pytania związane z miejscem. Za rozwiązanie quizu każdy otrzymuje mały upominek.

Lumina Park w Ogrodzie Botanicznym UMCS jest jednym z czterech takich miejsc w Polsce i jednym z sześciu na świecie. Do 14 lutego czynny jest od wtorku do niedzieli w godzinach 17:00-21:00. Ostatnie wejście możliwe jest o godzinie 20:00. Wraz z początkiem lutego, na ostatnie dni funkcjonowania Parku, organizatorzy przygotowali specjalną ofertę cenową biletów - ceny wejściówek obniżone są o 20 proc., co oznacza, że bilet normalny kosztuje 25 zł, a bilet ulgowy 22 zł. Wszystkie informacje i mozliwość zakupu biletów dostępne jest na STRONIE INTERNETOWEJ