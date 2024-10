Śpiewają w imię rodziny. Artyści Nieprzetartego Szlaku na wielkiej scenie

Spotkania z piosenką to wyjątkowy festiwal, który jest tworzony przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami. To oni na trzy dni stają się organizatorami, artystami i publicznością. Trwający w Operze Lubelskiej festiwal, rozpoczął się 28 października od warsztatów. Dziś na scenie Opery Lubelskiej zaprezentowali się m.in. Angelika i Dominika Boczek ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli, Tymon Jastrowski ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie czy Monika Mroczek z Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. W swoim muzycznym repertuarze, każdy z artystów nawiąże do rodziny. Młodzi artyści wykonali utwory takie jak „ Cudownych rodziców mam”, „Sielanka o domu” lub „Rodzina ach rodzina”.

- Drugi i trzeci dzień Spotkań wypełniony będzie występami Artystów Nieprzetartego Szlaku. Większość utworów prezentowanych na festiwalu nawiązywać będzie do tematu przewodniego tegorocznego cyklu imprez Nieprzetartego Szlaku czyli „Rodziny”. Temat ten nie będzie jednak przewijał się tylko w treści utworów. Całe wydarzenie przepełnione jest bowiem ciepłą, rodzinną atmosferą, która sprawia, że artyści, widzowie i rodziny tłumnie odwiedzają Operę Lubelską – zapowiada Karolina Czajka, organizatorka.

30 października od godz. 10 na uczestników czeka kolejna seria występów muzycznych. Na scenie wystąpią:

- Julia Majsterek „Zaśnij duszko” – SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej w Lublinie

- Siódme Niebo – „Najpiękniejszy dar”, „Tato” – Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Chełm

- Mateusz Dudek – „Nasz dom”, „Nadchodzą święta” – Lublin

- Zuzanna Stoińska – „Mamo”, „Aniołom szepnij” – Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

- Sebastian Paca – „Rodzice” – Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie

- Ach To My – WTZ Świdnik

- Maria Choma – „Ojciec czeka”, „Najbliższy jest rodzinny dom” – Dom Pomocy Społecznej w Żułowie

- Ivan Grytsiv – „Parę chwil” (IRA), „Vitryla” (Melovin) – Lwów

- Julia Majsterek – „Ojciec żył tak jak chciał” – SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Na godzinę 12 zaplanowany jest koncert finalisty The Voice of Poland Konrada Bauma z zespołem Kultowi. W zeszłorocznej edycji koncert ten musiał zostać odwołany ze względu na dyżur Konrada w szpitalu. Wydarzenie odbywa się w Operze Lubelskiej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie. Wstęp jest bezpłatny.