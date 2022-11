Spilno oznacza wspólnie. Nowe miejsce nie tylko dla Ukraińców w Lublinie

Nowe miejsce spotkań powstało w części pomieszczeń hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego. Nazywa się „Spilno”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „Wspólnie”. Ma służyć głównie dzieciom osób, które uciekły do nas przed wojną z Ukrainy.

Wypełnieniem tego miejsca pożytecznymi zajęciami i atrakcjami zajęły się cztery lubelskie organizacje pozarządowe: fundacja Sempre a Frente, fundacja 5 Medium, stowarzyszenie Homo Faber oraz stowarzyszenie Bona Fides.

– To są działania bardzo mocno skierowane na integrację. Skupione na edukacji, włączaniu, byciu razem – mówi Marta Sienkiewicz z Homo Faber. – Zależy nam na tym, żeby uczyć języka polskiego, dzieci młodsze, starsze, młodzież i osoby dorosłe. W ramach kursów językowych będziemy też prowadzić lekcje języka angielskiego i lekcje ukraińskiego dla tych z dzieci, które są jeszcze w szkole i po prostu potrzebują mieć kontakt ze swoją kulturą i językiem.

W ofercie znajdują się też inne zajęcia, w tym warsztaty relaksacyjne, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze. – Wiele osób, które przyjeżdżają do Lublina fantastycznie rozwija się przez działalność artystyczną, kreatywną, ma to ogromny walor edukacyjny, ale też przede wszystkim terapeutyczny – dodaje Sienkiewicz. Będą także zajęcia poza placówką, na terenie miasta. – Chcemy, żeby osoby, które mieszkają w Lublinie czuły się w nim swobodnie, komfortowo i wiedziały, jak się po nim poruszać.

Spilno ma również oferować wsparcie prawne, socjalne, pomoc w załatwianiu formalności i wypełnianiu dokumentów. Wszystkie porady mają być dostępne w języku ukraińskim. Organizatorzy zapewniają ponadto wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, także w formie dłuższej niż pojedyncza konsultacja.

– To prawdziwe centrum długoterminowej pomocy tym, którzy nie mogą powrócić do domu z oczywistych powodów związanych z wojną – podkreśla Rashed Mustafa, krajowy koordynator Biura Reagowania Kryzysowego UNICEF w Polsce. To właśnie UNICEF współfinansuje działalność placówki Spilno, która jest otwierana jako druga w Polsce, po podobnym miejscu w Łodzi.

– Dzięki współpracy z UNICEF mamy możliwość zaproszenia ukraińskich i polskich dzieci oraz ich opiekunów do wyjątkowego miejsca nauki, zabawy i integracji – przyznaje prezydent Krzysztof Żuk.

– Lublin jest jednym z 12 miast, z którymi pracujemy. Szacujemy, że 70 do 75 proc. uchodźców z Ukrainy żyje w tych 12 miastach – dodaje Rashed Mustafa i deklaruje dalsze wsparcie działań prowadzonych w Lublinie. – Będziemy pracować z miastem i partnerami społecznymi, aby mieć pewność, że dzieci mają zapewnione to, co im się fundamentalnie należy: edukację, opiekę społeczną, zdrowotną, miejsca zabaw.