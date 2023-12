Spór o krzyż u nowego wojewody. Politycy PiS: "Barbarzyńcy w natarciu"

To właśnie ten polityk osiem lat temu urzędowanie na stanowisku wojewody rozpoczął od wyniesienia ze swojego gabinetu flagi Unii Europejskiej oraz zdjęcia ze ściany portretów wojewodów z czasów PRL. A Krzysztof Komorski zaczął w piątek od przemeblowania w Sali Kolumnowej, w której odbywa się większość organizowanych w urzędzie wydarzeń i uroczystości. Na jego pierwszej konferencji prasowej w tle obok biało–czerwonych flag stały te unijne. Z jednego z filarów został zdjęty wiszący tu od kilku lat krzyż.

– Nie jest to działanie obliczone na jakiś happening polityczny. To normalna czynność, która dla mnie jako urzędnika jest czymś zwyczajnym. Nie mam zamiaru wydawać żadnego rozporządzenia, które będzie mówiło, że jest zakaz krzyża w całym urzędzie. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest najważniejszy element w tej sali – tłumaczył wczoraj nowy wojewoda.

Decyzja wywołała medialną burzę po stronie prawicy. „To bardzo smutne, że dzisiaj –w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia, świąt miłości i pojednania– Lublin stał się stolicą emocjonalnego politycznego sporu o obecność Krzyża w przestrzeni publicznej. Łatwo zgubić w atmosferze burzy politycznej, ideologicznej, światopoglądowej i prawnej to co najważniejsze, dlaczego dzisiaj jako Polska jesteśmy na mapie Europy i Świata?” – napisał na Facebooku Lech Sprawka, do niedawna wojewoda lubelski. W jego ocenie, „Sala Kolumnowa to miejsce szczególne choćby ze względu na to, że nosi imię Stanisława Moskalewskiego, pierwszego Wojewody Lubelskiego po odzyskaniu niepodległości przez Polskę”.