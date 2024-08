Sprzęt medyczny dla szpitala w Lublinie. To zasługa małych pacjentów

Sprzęty od wrocławskiej Fundacji Urtica Dzieciom otrzymał Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD. W skład darowizny o wartości blisko 43 tys. złotych wchodzą: pompy infuzyjne strzykawkowe (2 szt.), skanery do żył powierzchniowych (2szt.), wózki do mocowania stacji dokującej z pompami (4 szt.), pokrywa do stacji dokującej, uchwyt mocujący do stojaka do pompy, domek dla dzieci do zabawy oraz pufy do siadania.

- Pompa infuzyjna jest wykorzystywana w oddziale hematologicznym do codziennej pracy, ale także do pracy we wszystkich naszych oddziałach. Myślę, że mamy ich dziesiątki sztuk. To jest sprzęt, którym nasi mali pacjenci otrzymują leki, a zatem używany jest na bieżąco, co oznacza, że cały czas się zużywa. Urządzenia na pewno ułatwią pracę personelowi, ale też będą bardziej przyjazne dla pacjentów, bo są nowoczesne. Oprócz sprzętu medycznego otrzymaliśmy również domek do zabawy na tarasie oraz pufy, które pomagają dzieciom spędzać wolny czas, a pamiętajmy, że to jest oddział, który stanowi w zasadzie drugi dom dla dzieci – mówi Kamila Ćwik, dyrektor USzD w Lublinie.

Fundacja może przekazywać darowizny w postaci sprzętów i środków finansowych dzięki wyjątkowym, corocznym licytacjom. Od kilkunastu lat, w ośrodkach hematoonkologicznych organizowane są warsztaty plastyczne pt. „Słoneczna Galeria”, podczas których mali pacjenci własnoręcznie tworzą przedmioty licytacji.

- Jako fundacja, darowizny przekazywaliśmy szpitalowi już wielokrotnie z tym, że było to zazwyczaj wsparcie finansowe. Natomiast w tym roku pierwszy raz przekazujemy konkretne sprzęty. „Słoneczna galeria” to są warsztaty, które odbywają się na terenie szpitala, gdzie dzieci pod okiem artterapeutów malują obrazy, które później są selekcjonowane i wystawiane na coroczną aukcję charytatywną. Jeden z najdrożej wylicytowanych obrazów osiągnął kwotę 30 tys. złotych – opowiada Małgorzata Kaczmarczyk z Fundacji Urtica Dzieciom.

Dyrektor szpitala podkreśliła, że kolejna darowizna jest efektem twórczej pracy dzieci, które w sumie „przyniosły” aż 50 tys. złotych do lubelskiego szpitala. Łączna wartość pomocy, którą placówka otrzymała od wrocławskiej fundacji to 200 tys. złotych.