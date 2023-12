Stacja Hemodializ otwarta. To z myślą o pacjentach z chorobami nerek

To efekt realizacji projektu „Ponadregionalne Uniwersyteckie Centrum Nefrologii i Hemodializ”. Jednym z etapów była budowa Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki, w którym funkcjonuje ośrodek Stacji Hemodializ. Nowo otwarta inwestycja ma zwiększyć dostępność dla pacjentów z chorobami nerek, poprawić jakość leczenia i usług medycznych, a także zwiększyć komfort pacjentów i poprawić warunki pracy pracowników.

Dr n. med. Radosław Starownik, dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie wspomniał, że w szpitalu rocznie dializowanych jest 11 tys. chorych co wymaga dobrej organizacji i warunków, a te zostały spełnione dzięki nowej stacji. Teraz pacjenci mogą korzystać z 19 stanowisk do hemodializ, zamiast tak jak było wcześniej, z 13.

- Mamy tu najlepszą wodę, najlepiej oczyszczoną. Mamy znakomite urządzenia, które służą zarówno do hemodializy jak i hemodiafiltracji, czyli takiej metody, która jest szczególne atrakcyjna dla pacjentów z problemami sercowo-naczyniowymi. Nasi pacjenci nie mogą funkcjonować bez stacji dializ, bo w pewnym momencie niefunkcjonujące nerki i efekt metaboliczny tego procesu uniemożliwia dalsze życie. My musimy zastąpić tę funkcję nerek. Jeden sposób to terapia nerkozastępcza, czyli hemodializy i dializa otrzewnowa, a drugi to przeszczep nerek. Czasami pacjentów po przeszczepie też trzeba dializować, bo nie zawsze podejmują one od razu funkcje – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii UM.