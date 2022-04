Stąd są najlepsze widoki w Lublinie. Nowy sezon wchodzi po 207 schodach

Po zimowej przerwie dla zwiedzających otwiera się Muzeum Archidiecezji Lubelskiej na Wieży Trynitarskiej. Z zapowiedzi organizatorów wynika, że miastu przybędzie miejsce wielu atrakcji. By wziąć udział w większości z nich, trzeba wcześniej pokonać wąską przestrzeń wypełnioną schodami.

– Wystarczy dziennie przejść się w górę i w dół kilka razy i już się tych schodów nie czuje. Zwłaszcza, że nasze dają możliwość odpoczynku, zwiedzania, poczytania informacji – tłumaczy ks. Łukasz Trzciński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej na Wieży Trynitarskiej, który od soboty zaprasza zwiedzających.

– Pierwsze rozmowy z księdzem dyrektorem dotyczyły zajęć animacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Skończyło się na ich organizacji ale także propozycji comiesięcznych spotkań na Wieży Trynitarskiej i oprowadzaniu osób, które w sezonie turystycznym przyjdą na wieżę w sobotę o godz. 13.30 – mówi Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk, miejski przewodnik i przewodniczka inspiracji.

Sobotnie oprowadzania zaczynają się 30 kwietnia i są bonusem, koszt biletów na wieżę bez zmian: 8 i 10 złotych.

W środy i czwartki na najwyższej kondygnacji przewodniczka poprowadzi zajęcia dla grup szkolnych (maksymalnie 30 osób). Do wyboru, w zależności od wieku uczniów tematem będzie Lublin jako mała ojczyzna, legendy lubelskie i Lublin, którego nie ma. Oferta trafiła już do placówek, są pierwsze zgłoszenia.

– Zrodził się też pomysł spotkań, które będą organizowane raz w miesiącu. Każde poświęcone innemu tematowi. W maju to będą ciekawostki dotyczące historii miasta. Coś co zainteresuje turystów, którzy z racji majówki pojawią się w mieście i zaciekawi mieszkańców. W czerwcu z okazji Dnia Dziecka będą zajęcia dla najmłodszych związane z legendami. W lipcu Lublin – miasto, którego nie ma. Sierpień będzie okazją do poznania znanych lublinian – wylicza Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk, która za każdym razem oprowadzi uczestników po wieży. Będzie też okazja do oglądania zachodu słońca z tarasu widokowego.

Romantyczne zachody słońca i fakt, że na najwyższej kondygnacji wieży działa kawiarenka dają okazję do organizacji romantycznych kolacji. Termin wymaga rezerwacji.

– Młodzi ludzie bardzo często się u nas zaręczają. Przyjeżdżają nawet z innych miast. Zwykle zgłaszają to wcześniej, bo trudno by takiemu ważnemu momentowi w życiu towarzyszyli turyści. Czasami przechowujemy w kawiarence bukiety. Bywa, że chłopak zostawia dziewczynę na górze i biegnie po kwiaty na dół do auta – relacjonuje Magdalena Janowska, pracownik muzeum.

Organizacją bezalkoholowych spotkań, bankietów i romantycznych spotkań w muzeum zajmuje się Dom na Podwalu – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny. On też szacuje koszty takich przedsięwzięć i prowadzi muzealną kawiarenkę.

– Zapraszamy różnych ludzi i instytucje do współpracy. Dobrym przykładem jest Stowarzyszenie Anthill. W tym roku będziemy udostępniać im naszą przestrzeń między innymi na koncerty w wykonaniu trębaczy. Muzycy będą grać na dwie lub trzy strony świata z tarasu widokowego. 1 maja o godz. 15 pierwszy z ośmiu niedzielnych występów – zapowiada ksiądz dyrektor. W planach jest kontynuacja ulicznych koncertów przez cały sezon. – Wszystko zależy od pogody i wiatru. Muzycy grali u nas przed Bożym Narodzeniem, słyszałem ich w okolicach Bramy Grodzkiej i na ratuszowych schodach.

Wieża ma dwie przestrzenie wystawiennicze.

W Sali Białej zobaczymy w tym sezonie tkaniny liturgiczne. W kawiarence prace Jolanty Michalak: ilustracje lubelskich legend. Muzealnicy zapraszają fotografów i artystów, którzy chcą zaprezentować swoja twórczość do kontaktu. Podobnie są otwarci na artystów koncertujących na wysokości 40 metrów. Jest możliwość występu.