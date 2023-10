Strażacy z Lubelskiego obdarowani. Nowy sprzęt już trafił do jednostek

Jakie pomysły mają kandydaci do Senatu z Lublina? Dziś debata Dziennika Wschodniego i WSPA

Już w tę niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. Na ostatniej prostej kampanii wyborczej wysłuchamy, co do zaproponowania mają kandydaci do Senatu w okręgu obejmującym Lublin. Zapraszamy na debatę organizowaną przez Dziennik Wschodni i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.