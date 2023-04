Studenci UMCS chcą pomóc panu Maciejowi. W piątek specjalny koncert

„Młode Talenty Lublina Charytatywnie dla Macieja Pawlaka” to hasło koncertu, który w piątek, 21 kwietnia o godzinie 18, w Domu Kultury LSM zagrają studenci Instytutu Muzyki UMCS. Wolontariusze będą wtedy zbierać do puszek pieniądze, które przeznaczą na rehabilitację Macieja Pawlaka. Na miejscu będą też rozdawali ulotki z informacją o zbiórce prowadzonej na stronie internetowej.

Mężczyzna dla którego prowadzona jest zbiórka, przeszedł rozległy udar, ma też zdiagnozowaną afazję mieszaną. Jak dla każdego chorego po udarze, kluczowe jest jak najszybsze podjęcie rehabilitacji. Rodzina terapię opłaca prywatnie, bo poziom tej refundowanej przez NFZ efektów nie gwarantuje. – Niestety, na NFZ przysługiwała nam zaledwie 1 godzina tygodniowo. A dla chorego to stanowczo za mało. Na dodatek pani doktor chciała rehabilitować tatę w maseczce, a przecież uczy się on głównie przez odczytywanie ruchu warg. Nie przynosiło to efektów, dlatego zdecydowaliśmy się na terapię prywatną – tłumaczy Ewelina Pawlak, córka chorego i dodaje, że jej koszt to 40 tysięcy złotych. Tyle właśnie kosztują badania diagnostyczne i zajęcia usprawniające na które pan Maciej chodzi kilka razy w tygodniu. Pieniądze uzyskane ze zbiórki pozwolą na kontynuowanie terapii i stopniową poprawę funkcji mowy.

Główną inicjatorką koncertu jest Maria Barycka, studentka Edukacji Artystycznej na UMCS. – Dowiedziałam się o zbiórce dla pana Macieja i chciałam pomóc. Przyszedł mi do głowy pomysł zorganizowania koncertu charytatywnego. Wykładowcy wraz ze studentami UMCS często angażują się w podobne akcje – mówi studentka. Ma tu na myśli cykl koncertów kierowanych do pacjentów onkologicznych, które miały miejsce jesienią ubiegłego roku w szpitalu SPSK 1. – Myślę, że muzyka jest ogromną siłą i z jej pomocą można zrobić coś dobrego – dodaje.

Wykładowcy sprawujący opiekę artystyczną nad wydarzeniem to dr Natalia Wilk oraz dr hab. Tomasz Momot z Instytutu Muzyki UMCS, którzy pomogli studentom w przygotowaniach do koncertu. Wybrzmią tam utwory rozrywkowe i klasyczne przy aranżacji skrzypiec i fortepianu.