Studenci zaprojektowali, pracownicy będą korzystać

Co dalej z małym Zdzisiem? "Jesteśmy dobrej myśli"

Państwo Szyszkowscy z Sobolewa w gminie Firlej wciąż walczą o prawo do opieki nad synem. Zgodnie z postanowieniem sądu dziecko ma trafić do rodziny zastępczej. Powodem są obawy urzędników o to, czy rodzice dadzą sobie radę i zapewnią odpowiednie warunki do życia.