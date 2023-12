Studencko, świątecznie i charytatywnie

Uczelnia zainaugurowała świąteczny klimat. Społeczność akademicka miała okazję poćwiczyć umiejętności ozdabiania bombek, wziąć udział w konkursie, ale również zebrać pieniądze na cele charytatywne. W tym celu stworzony został kiermasz, na którym pojawiły się m.in. własnoręcznie zrobione dekoracje i słodkości, a dochód ze sprzedaży przeznaczony był dla Wojtusia, który zmaga się z wadą genetyczną, padaczką, wadą wzroku. Codziennością chłopca jest wymagająca rehabilitacja.

Oprócz tego, w sali obok studenci z wymiany studenckiej Erasmus, mogli popracować trochę nad rękodziełem i stworzyć własne ozdoby świąteczne. Była to okazja to integracji międzynarodowej.

- Byli studenci weterynarii w języku angielskim. Studenci uczestniczący w warsztatach pochodzą z Turcji, Irlandii, Francji, Grecji oraz z Ukrainy, a pomagają im nasi polscy studenci. Było spore zainteresowanie. Taką akcję robimy co roku, więc studenci przychodzą i integrują się – wspomina Kinga Tarchyńska z Działu Rekrutacji i Promocji UP.

O godzinie 12 na miejscu pojawił się rektor uczelni, który zapalił lampki na prawie trzymetrowej choince i złożył życzenia całej społeczności.

- Uniwersytet to nie tylko oczywiście proces dydaktyczny, ale również przekazywanie wartości, które są nasze, polskie, by młodzież się z nimi zapoznała. Mamy wielu studentów z zagranicy, również oni spotykają się z tradycjami i kulturą Polską. Nasza tradycja jest naprawdę piękna, związana z okresem Świąt Bożego Narodzenia, więc powinniśmy ją kultywować i pokazywać. Wchodzimy w okres świąteczny, a to jest czas radosny, szczególny. To taki czas, kiedy zwracamy szczególną uwagę na naszych bliskich. Cieszymy się, że również są studenci z innych krajów i pokazują swoje tradycje świąteczne – zaznacza prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, rektor UP w Lublinie.