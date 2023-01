Studniówka Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zabawa do białego rana

Alternatywne fryzury z Lublina. Klienci przyjeżdżają z całej Polski

Kołtuneria w słowniku Doroszewskiego to zacofanie, ciemnota, ograniczenie i małostkowość. W Słowniku Języka Polskiego PWN to pogardliwe określenie grupy ludzi o wstecznych i nietolerancyjnych poglądach. Wkrótce może pojawić się jednak jeszcze jedna definicja: Kołtunerii Artystycznej – miejsca ze wszech miar wyjątkowego, do którego ciągną ludzie z całej Polski.