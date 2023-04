Święcenie pokarmów i rezurekcja. Terminy i godziny w kościołach w Lublinie

Wielki Piątek

W archikatedrze lubelskiej zacznie się o godz. 9 od Liturgii Godzin (Godzina Czytań i Jutrznia). O godz. 15 rozpocznie się Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Z kolei po Liturgii Męki Pańskiej zaplanowanej na godz. 18 na ulicach Starego Miasta rozpocznie się Droga Krzyżowa.

Tradycyjna już Noc Konfesjonałów trwać będzie w godz. 20-23.

U o. Sercanów przy ul. Radzyńskiej Liturgia Męki Pańskiej, zakończona przeniesieniem Pana Jezusa do Grobu Pańskiego i śpiewu Gorzkich Żali, rozpocznie się o godz. 18. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godziny 22.30

Także o godz. 18 Liturgia Męki Pańskiej w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej. Po jej zakończeniu Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja będzie trwała całą noc.

Wielka Sobota

To czas błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. W tym przypadku każdy z kościołów ma swój „harmonogram”. W katedrze to godz. 7, 7.30, 8, 8.30, 8.50 oraz co pół godziny od 10 do 16.

W kościele o. Kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu święcenie będzie się odbywało w godz. 8-15 w miarę przychodzenia wiernych. W parafii Wieczerzy Pańskiej (al. Warszawska) co pół godziny od 9 do 15.

Wigilia paschalna z procesją rezurekcyjną w archikatedrze lubelskiej rozpocznie się w Wielką Sobotę o godz. 20. Tak będzie też w większości lubelskich kościołów. Księża przypominają, żeby przynieść ze sobą świece.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

W katedrze msze w godz. 6, 8,30, 10, 13, 17 i 19. O godz. 11.30 mszę sprawować będzie metropolita lubelski z udziałem kapituły archikatedralnej. O godz. 18 II Nieszpory z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego kończące Triduum Paschalne – Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

Uroczysta procesja rezurekcyjna w kościele przy al. Warszawskiej 31 zaplanowana jest na godz. 6. Msza Rezurekcyjna w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika połączona, z procesją ulicą Zbożową, rozpocznie się o godz. 6. Przewodniczyć będzie jej ks. bp Józef Wróbel.

Kolejne msze święte o godzinie 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00. Kazanie na pozostałych mszach wygłosi ks. Sylwester Brzozowski, wicekanclerz kurii metropolitalnej kurii.

Poniedziałek Wielkanocny

Msze w większości kościołów będą sprawowane tak jak w niedziele. Tego dnia tradycyjnie już taca przeznaczona będzie na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.