Święto Kleeberczyków. Capstrzyk na placu Litewskim [zdjęcia]

Stomatologia zachowawcza – dlaczego jest tak ważna dla zdrowia Twojego uśmiechu?

Stomatolodzy zalecają, aby każda osoba dorosła odwiedzała gabinet dentystyczny co najmniej raz na pół roku. Jeśli jednak stan zębów i dziąseł budzi obawy specjalisty lub pacjenta, należy skrócić czas pomiędzy kolejnymi wizytami kontrolnymi. Częstotliwość powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Są one realizowane w ramach stomatologii zachowawczej. Sprawdź, jakie działania podejmowane są w ramach stomatologii zachowawczej.