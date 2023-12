Święty Mikołaj w Olimpie. Trwa społeczny kiermasz

– Wiele projektów organizujemy pod hasłem budowania więzi międzypokoleniowych, a jednym z nich jest Społeczny Kiermasz Mikołajkowy, dedykowany zarówno najstarszym, jak i młodszym mieszkankom oraz mieszkańcom Lublina. To wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu, wzmacniania relacji oraz rodzinnej zabawy w atmosferze zbliżających się świąt. Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu – mówi Monika Lipińska, zastępczyni prezydenta Lublina ds. społecznych.



Podczas kiermaszu można kupić prace wykonane podczas zajęć terapeutycznych przez uczestników lubelskich placówek oraz organizacji pozarządowych, takie jak ozdoby choinkowe, stroiki, wyjątkowe bombki czy kartki świąteczne, wspierając tym samym ideę pomocy społecznej.

Świąteczne wyroby rękodzielnicze prezentują m.in.: placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wśród wystawców są m.in. Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół "Drgawka", Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej oddział Lublin, Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia IUVO, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji AKTYWATOR, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, Środowiskowy Dom Samopomocy „Roztocze”, Kultury „Łęgi” oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” "Bronowice".

Na uczestników czekają także liczne gry, zabawy i konkursy. O godz. 17.00 zaplanowano świąteczny koncert grupy wokalistów ze Studia Bluelife-Art. Ponadto podczas kiermaszu najmłodsi spotkają Świętego Mikołaja, z którym będą robią sobie pamiątkowe zdjęcie.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia.