Lublin. Szklanka na drogach. Skrócone trasy autobusów

Ze względu na śliskie drogi skrócone zostały trasy kilku linii autobusowycgh, o czym poinformował dziś rano Zarząd Transportu Miejskiego. Linia 3 nie dojeżdża ani do Dąbrowicy, ani do Dominowa. Mieszkańcy tych miejscowości mają problem z dotarciem do Lublina. Linia 20 dojeżdża wyłącznie do Jastkowa, na pętli w Piotrawinie od 1,5 godziny stoi unieruchomiony pojazd.

Najbardziej skrócono trasę linii 22, która dociera tylko do Pliszczyna. Do Lublina nie mogą nią zatem dojechać mieszkańcy Zawieprzyc, Spiczyna, Charlęża, Bystrzycy, Sobianowic i Łysakowa. Natomiast w Motyczu utknął autobus linii 79.

– Sytuacja jest dynamiczna i w przypadku zniwelowania śliskiej nawierzchni kursy będą realizowane normalnie – informuje ZTM.