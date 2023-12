Szkoła specjalna pod jednym adresem. Miasto ogłosiło przetarg

W noszącej imię Janusza Korczaka podstawówce uczy się obecnie ponad 300 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Placówka korzysta z pomieszczeń w trzech rozrzuconych po mieście lokalizacjach, przy ulicach: Bronowickiej na Bronowicach, Krochmalnej w dzielnicy Za Cukrownią i Kurantowej na Czechowie. Za kilka lat uczniowie mają mieć do dyspozycji jeden budynek, który powstanie na niezabudowanej obecnie działce przy ul. Hanki Ordonówny 4 na granicy Bronowic i Felina.

- Z uwagi na obserwowany od kilku lat wzrost liczby uczniów szkół specjalnych i potrzebę zapewnienia lepszych warunków nauki, poprzez między innymi poprawę dostępności obiektu, przygotowujemy budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26. To również odpowiedź na oczekiwania rodziców i społeczności szkolnej – mówi Monika Głazik z biura prasowego w Urzędzie Miasta Lublin.

Ratusz ogłosił właśnie przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu. Zainteresowane firmy oferty mogą składać do 23 stycznia przyszłego roku. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca czas na realizację zamówienia będzie miał do końca czerwca 2027 roku. Projekt budowlany i wszystkie opracowania niezbędne do rozpoczęcia prac powinien natomiast przygotować do końca lutego 2025 roku.

Według opracowanego przez miasto projektu funkcjonalno-użytkowego, oprócz sal lekcyjnych w projekcie powinny znaleźć się m.in. sala gimnastyczna z widownią na 200 osób z szatniami oraz siłownią oraz salami do fitnessu i gier stołowych, a także mniejsza sala gimnastyczna dla młodszych dzieci. W obiekcie mają także powstać dwie jadalnie ze stołówką, biblioteka z czytelnia i magazynem książek, gabinety psychologa, pedagoga, stomatologa czy pielęgniarki. Budynek ma być częściowo podpiwniczony i posiadać trzy kondygnacje nadziemne. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół przyszłej szkoły, z uwzględnieniem wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową, utwardzonego placu do jazdy na rowerze, 60-metrowej bieżni i skoczni do skoku w dal czy dwóch placów zabaw.

Według szacunków magistratu, budowa ma kosztować ok. 80 mln zł. 64 mln zł mają pochodzić z rządowego dofinansowania. W lipcu umowę w tej sprawie podpisano z ówczesnym wojewodą Lechem Sprawką.