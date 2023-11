Szok w Lublinie! Grała w najlepszej lidze na świecie, teraz założy koszulkę Polskiego Cukru AZS UMCS

- Bardzo się cieszymy, że Kylee dołącza do naszego zespołu. Tak naprawdę zainteresowaliśmy się nią już w zeszłym roku, gdy graliśmy sparingi z Olympiacosem. Jest to wysoki i mobilny gracz, czyli taki, jakiego potrzebowaliśmy do naszego młodego zespołu. Potrafi dobrze biegać oraz zrolować się pod kosz, co jest dla nas bardzo ważne. Jest również groźna w rzucie z półdystansu. Ma za sobą grę czy to w WNBA, czy Eurolidze, więc liczymy na jej doświadczenie. Daje nam wiele innych opcji, których z Channon nie mogliśmy wykorzystać – wyjaśnia Krzysztof Szewczyk, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.