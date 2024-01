Ta inwestycja w Lublinie ma dać 150 nowych miejsc pracy. Znaleźli projektanta

Trzy osoby w szpitalu po czołówce z busem. Jego kierowca miał 2,5 promila

Trzy osoby ranne, dwie z nich są w bardzo ciężkim stanie. To bilans wypadku, do którego doszło w Łukowie. Jego sprawca miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Niestety, nie było to jedyne zdarzenie w naszym regionie z udziałem nietrzeźwych kierowców.