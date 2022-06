Lublin. Wakacyjny rozkład jazdy autobusów i trolejbusów. Tak pojedziemy od czwartku

W dni powszednie najważniejsze linie (17, 26, 31, 57, 150, 151, 158) mają jeździć co 20 minut. Cięcia nastąpią też na liniach 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 32, 42, 44, 45, 74 i 155, natomiast linie 912 i 922 będą zawieszone.

W weekendy nie będą kursować linie 54 i 154, a rozkłady linii 3 i 7 zostaną okrojone.

Zacznie za to kursować linia 85, która do tej pory nie jeździła w soboty, niedziele i święta.

Na dłuższą trasę zostanie skierowana linia 45, która dzisiaj kursuje do przystanku przy ul. Gęsiej. Od 16 czerwca będzie zaczynać i kończyć trasę na nowej pętli Węglin Wróbla.

Nad zalew dojedziemy łatwiej. We wszystkie dni tygodnia wzmocniony będzie rozkład linii 8, a wybrane kursy linii 15 dojadą do Dąbrowy. W weekendy i święta linie 1, 21 i 37 dotrą wybranymi kursami do Dąbrowy, linia 6 do pętli przy Zalewskiego, więcej będzie też kursów linii 25.

Komunikacja nocna ma kursować tak, jak obecnie: w nocy z piątku z sobotę oraz z soboty na niedzielę.

W lipcu i sierpniu trudniej będzie dojechać do Mełgwi. Kursy linii 5 wyruszające sprzed Bramy Krakowskiej o godz. 4.45, 6.45, 14.25 i 16.40 dojadą nie dalej niż do lotniska. W Mełgwi znikną kursy do Lublina z godz. 5.38, 7.45, 15.35 oraz 17.45, autobus zacznie kurs przy lotnisku o godz. 5.50, 7.50, 15.50 i 17.55.