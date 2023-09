Takiej publiczności nie ma na żadnym innym żużlowym stadionie świata

• Co charakteryzuje dobrego spikera?

– Opanowanie i umiejętność powstrzymywania emocji. W swojej pracy powinien starać się przekazywać tylko informacje, które są prawdziwe. Powinien mieć dobry kontakt z sędzią zawodów i kibicami. Odnosić się z szacunkiem zarówno do miejscowych sympatyków, jak i zespołu gości.

• Na co musi pan zwracać uwagę podczas spotkań żużlowych?

– Przede wszystkim, żeby nie przekazać niesprawdzonych informacji. By tonować nastroje kibiców na trybunach, którzy mogą być niezadowoleni z tego, co wydarzyło się na torze, takiej a nie innej decyzji sędziego. Jestem osobą pierwszego kontaktu z kibicami. To, co powiem im o danej sytuacji może wywołać różne reakcje, dlatego tak ważne jest by były to informacje sprawdzone. Na przykład spora grupa kibiców nie widzi, że dany zawodnik dotknął taśmy, bo siedzi po drugiej stronie, czy nie ma okazji zobaczyć powtórki na ekranie telefonu komórkowego. Muszę ich o tym w miarę szybko poinformować, ale tak jak już mówiłem to musi być sprawdzona informacja.

• A współpraca z najbardziej zagorzałymi kibicami, którzy na stadionie przy Al. Zygmuntowskich zasiadają na trybunie od strony Bystrzycy?

– Oczywiście jestem w stałym kontakcie z osobami zarządzającymi dopingiem. Staramy sobie nie wchodzić sobie w drogę, współpracować. W przypadku kibiców Motoru nie mówiłbym, że najbardziej zagorzali kibice to, ci którzy zasiadają po przeciwległej stronie pawilonu, z którego podczas meczu spikeruję zawody. W Lublinie „żyje” cały obiekt. Tak wspaniałej publiczności nie ma na żadnym innym żużlowym stadionie świata. Naszymi kibicami i podniebnym sektorem stworzonym z podnośników zachwycało się BBC oraz CNN, pisały o tym gazety na całym świecie. Lubelscy kibice wyrobili sobie markę. Są najlepsi!

• I jak najbardziej zasługują na nowy stadion?

– Tak, widać to najlepiej po tym, jak błyskawicznie, w zaledwie kilka sekund rozchodzą się bilety na mecze. „Lublin to żużel” nie jest wyświechtanym hasłem. Zapotrzebowanie na ten sport w naszym mieście jest ogromne. Żadna drużyna w tak krótkim czasie nie osiągnęła tak wiele. Nasz klub wyznacza trendy w całej lidze, choćby przypomnę pomysł z dwoma kewlarami, domowymi i wyjazdowymi, multimedialne prezentacje przedsezonowe zawodników, akcje dla kibiców

• Który z zespołów wygra finał sezonu 2023?

– Motor. Obronimy złoty medal, choć rewanżowe spotkanie odbędzie się we Wrocławiu. Stawiam na wygrane naszej drużyny w obu meczach, zarówno w najbliższą niedzielę, jak i tydzień później. Wiedząc, że w zespole rywali nie pojadą Tai Woffinden i Maciej Janowski, Motor jest zdecydowanym faworytem, ale należy pamiętać, że gdy liderzy w drużynie nie jadą, reszta zespołu bardziej się mobilizuje.