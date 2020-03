Te pociągi zatrzymają się na przystanku Lublin Zachodni. Nowe połączenie z Lublina do Poznania

Od 15 marca wszystkie pociągi jadące przez Lublin Zachodni, także te dalekobieżne, będą się zatrzymywać przy nowym peronie.

* O godz. 5.04 będzie można stąd odjechać pociągiem przez Radom, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław i Zieloną Górę do Szczecina, * o godz. 5.17 przez Warszawę i Poznań do Zielonej Góry, * o godz. 7.22 do Warszawy Zachodniej, * o 8.13 do Chełma, * o 9.32 przez Warszawę, Toruń i Bydgoszcz do Piły, * o godz. 10.07 przez Radom, Kielce, Katowice do Wrocławia, * o godz. 10.50 przez Lublin Główny, Stalową Wolę i Rzeszów Główny do Zagórza, * o godz. 12.05 przez Warszawę i Toruń do Bydgoszczy, * o godz. 13.42 przez Radom, Kielce, Katowice do Wrocławia, * o godz. 15.16 przez Warszawę, Łódź, Kalisz do Wrocławia (od kwietnia z grupą wagonów do Milicza), * o godz. 15.59 do Chełma, * o godz. 17.18 przez Radom i Kielce do Krakowa Głównego, * o godz. 17.54 przez Warszawę, Łowicz i Kutno do Poznania, * o godz. 19.09 przez Lublin Główny, Rzeszów do Przemyśla, * o godz. 19.09 przez Zamość do Hrubieszowa, * o godz. 20.06 do Warszawy Zachodniej oraz * o godz. 20.54 do Kijowa.