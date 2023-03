Terytorialni szukają rekrutów. Terminy, szczegóły naboru do WOT

"Przyjdź na kwalifikację wojskową - zostań Terytorialsem" to akcja 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora". Akcja wiąże się z kwalifikacją wojskową, która w tym roku rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca. Do komisji wojskowej zostaną skierowani mężczyźni, którzy ukończyli 19 lat (urodzeni w 2004 roku) mężczyźni, którzy mają 20-24 lata, ale nie posiadają orzeczonej kategorii oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku, np. medyczne. W tym roku przed komisjami stanie około 230 tysięcy młodych Polaków.

– Jak co roku przy komisjach powiatowych będzie można spotkać żołnierzy-rekruterów WOT, którzy opowiedzą o zaletach służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Na co dzień służą oni w swoich brygadach, odbywają ćwiczenia wojskowe i biorą czynny udział w realizowaniu zadań swoich sekcji, plutonów i kompanii - są zatem dobrym źródłem wiedzy na temat służby – informuje por. Marta Gaborek, oficer prasowy „Zapory”. – Stając przed komisją powiatową: w jednym miejscu można uzyskać kategorię zdrowia i założyć ewidencję wojskową. Jeśli już wtedy podejmiesz decyzję o zostaniu żołnierzem Wojska Polskiego skieruj swoje kroki do Wojskowego Centrum Rekrutacji i złóż wniosek o powołanie do czynnej służby wojskowej. Dołączając do Wojsk Obrony Terytorialnej pozostanie przed Tobą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które odbędziesz we wcześniej zaplanowanym przez twoją brygadę terminie, po którym złożysz przysięgę wojskową i odbierzesz książeczkę wojskową.

Terytorialni uruchomili też Infolinię Wsparcia Rekrutacji 800 696 077 (czynną od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30).