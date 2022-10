Będą utrudnienia w centrum Lublina. W środę ruszają kilkudniowe roboty drogowe

– W trakcie prowadzenia robót z użytkowania zostaną wyłączone wszystkie miejsca parkingowe w płatnej strefie parkowania – zapowiada Grzegorz Ozimek z Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lublinie.

Prace będą podzielone na cztery etapy.

– Pierwszy zakłada frezowanie nawierzchni na całej szerokości jezdni. Wówczas drogowcy zamkną ul. Spokojną z zachowaniem dojazdu do posesji, a prędkość ograniczą do 30 km/h – informuje Urząd Miasta. Kolejne dwa etapy będą związane z układaniem pierwszej warstwy asfaltu. – Prace będą prowadzone naprzemiennie na połowie jezdni przy jej zawężeniu i utrzymaniu dojazdu do posesji.

Najtrudniejszy dla kierowców będzie ostatni etap zaplanowany na przyszłotygodniową sobotę. – Ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu – przekazuje Ozimek. Znaki przekierują ruch w ul. Tramecourta, a dojazd do Chmielnej ma być możliwy od ul. Ogrodowej.