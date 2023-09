Koniec śledztwa. Wiadomo, co było przyczyną pożaru domu pomocy społecznej

Zaraz po zdarzeniu wszczęto śledztwo prowadzone w kierunku sprowadzenia zagrożenia zdrowia lub życia wielu ludzi. Zostało ono zakończone pod koniec sierpnia tego roku.

- Na podstawie opinii biegłych uznano, że doszło do umyślnego zaprószenia ognia. Mimo przesłuchania kilkudziesięciu świadków nie udało się jednak ustalić sprawcy, dlatego sprawa została umorzona – informuje Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej. I dodaje, że jeśli pojawią się jakiekolwiek informacje na temat ewentualnych podejrzanych, postępowanie może zostać wznowione.

Do pożaru DPS-u przy ul. Głowackiego doszło w nocy z 30 na 31 sierpnia 2019 roku. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ponad stu mieszkańców trzeba było ewakuować do innych placówek opiekuńczych. Koszt remontu budynku na Wieniawie wyniósł 10 mln zł. Po zakończeniu prac został on ponownie oddany do użytku w lutym 2021 roku.