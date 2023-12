To nie koniec utrudnień w centrum Lublina. Kolejne zmiany w organizacji ruchu

0 A A

Ul. Wieniawska (fot. DW)

Do końca listopada miały potrwać utrudnienia w centrum Lublina związane z budową apartamentowców na rogu ulic Wieniawskiej i Jasnej. Prace budowlane w tym miejscu wciąż jednak trwają, a w przyszłym tygodniu zostanie tu wprowadzona nowa organizacja ruchu. Będzie obowiązywała co najmniej do świąt Bożego Narodzenia.

