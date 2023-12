156. rocznica urodzin Marszałka. Tak świętowali Piłsudczycy z Lublina

– Co prawda urodziny Marszałka przypadały 5 grudnia, ale nie był to dzień wolny od pracy, a nam zależało, by w uroczystościach mogło wziąć udział jak najwięcej osób. Dzięki temu dziś do Lublina na wspólne świętowanie zjechali się Piłsudczycy z całego województwa m.in. z Chełma i Hrubieszowa – mówi płk Marek Prasał, wiceprezes okręgu lubelskiego Związku Piłsudczyków.