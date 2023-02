Uderzył kasjerkę czekoladą. Grozi mu 10 lat więzienia

– W środę lubelscy policjanci otrzymali nietypowe zgłoszenie. Z informacji przekazanych przez pracowników jednego ze sklepów wynikało, iż ujęli mężczyznę, który miał być agresywny i zaatakował czekoladą kasjerkę. Kobieta została uderzona w głowę nietypowym „narzędziem” – relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski.

Podczas legitymowania okazało się, że 30-latek ma przy sobie sporą ilość białej substancji. Już na pierwszy rzut oka policjanci podejrzewali, że to narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany, a narkotyki trafiły do testów. Okazało się, że było to ponad 100 gramów amfetaminy.

– W piątek mężczyzna został doprowadzany do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany i usłyszy zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Policjanci wnioskują o wystąpienie do sądu o areszt. Może grozić mu do 10 lat więzienia – dodaje Gołębiowski.