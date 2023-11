Ułatwiają dojazd do nowego dworca w Lublinie. Będą nowe znaki i linie

Buspasy pojawią się na alei Unii Lubelskiej (od mostu na rzece Bystrzycy) i ulicy Lubelskiego Lipca '80, aż do zjazdu na teren Targów Lublin - w kierunku Dworca Lublin. Pasy tego rodzaju zostaną wyznaczone również po przeciwnej stronie - od skrzyżowania z ulicami Muzyczną i Stadionową. Takie samo rozwiązanie miejscy urzędnicy przewidzieli na al. Piłsudskiego od placu Bychawskiego do skrzyżowania z ul. Dolną Panny Marii. Z kolei patrząc w kierunku wspomnianego placu, nowy buspas dotrze do skrzyżowania z Alejami Zygmuntowskimi.

Łączna długość planowanych buspasów to 3,6 km. Tak, jak dotychczas, korzystać będą z nich mogły pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki, radiowozy policyjne, samochody straży miejskiej, a także motocykle i auta napędzane silnikami elektrycznymi (zielone tablice rejestracyjne). Po wprowadzeniu opisywanych zmian długość buspasów w Lublinie przekroczy 18 km.

To nie wszystkie zmiany, jakie wprowadza lubelski Ratusz. Na rondzie Lubelskiego Lipca '80, dla jadących od strony al. Unii Lubelskiej z zewnętrznego pasa dopuszczono możliwość jazdy nie tylko w lewo, ale również na wprost. Zmiana nastąpi także na pl. Bychawskim, gdzie pas dla pojazdów zmierzających w stronę al. Piłsudskiego umożliwi skręt w ulicę LL'80. Z kolei na ul. Kunickiego kierowcy jadący w stronę placu Bychawskiego będą mogli skręcić w ul. Pocztową. Do zmian dostrojona zostanie sygnalizacja świetlna. Malowanie nowego oznakowania na jezdni oraz montaż znaków potrwa do końca listopada.

- Przygotowujemy się do otwarcia Dworca Lublin. Dbamy o to, aby rozwiązania komunikacyjne na ulicach prowadzących do nowego obiektu były przyjazne dla kierowców i pasażerów oraz uwzględniały priorytet dla komunikacji zbiorowej w postaci buspasów. Dlatego wprowadzamy kompleksowe i docelowe zmiany w stałej organizacji ruchu, które pozwolą łatwiej i szybciej dotrzeć do nowego dworca - mówi Artur Szymczyk, z-ca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Kiedy będzie można skorzystać z nowego dworca autobusowego? Miejscy urzędnicy dokładnej daty jeszcze nie wskazują. - Otwarcie planowane jest z początkiem nowego roku. Na razie jesteśmy na etapie odbiorów - mówi Justyna Góźdź z kancelarii prezydenta Lublina.

Co ciekawe, w trakcie budowy i wcześniej używano nazwy Dworzec Metropolitalny. To już nieaktualne. Jego oficjalna nazwa, jakiej używają lubelscy urzędnicy to Dworzec Lublin. Jego budowa wraz ze zmianami układu ulic dla nowego centrum komunikacyjnego to jedna z najważniejszych i najdroższych współczesnych inwestycji w stolicy województwa. Jej wartość to blisko 340 mln zł.