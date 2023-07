Ulewy i podtopienia. Sprawdź SMS-a od RCB

Intensywne opady prognozowane są dzisiaj i jutro. „Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad” – podaje IMGW. Dotyczy to północnej części Lubelszczyzny. Ale silne opady mogą pojawić się w całym regionie.

Dodatkowo, Biuro Prognoz Hydrologicznych ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody na Wieprzu i Bugu. – W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych– podaje biuro. SMS–owe alerty w tej sprawie wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.