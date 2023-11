Uwaga - jest ślisko. Seria kolizji na lubelskich drogach

Tak wyglądała Wieniawa w latach 70-tych. Zobacz zdjęcia

Wieniawa obecnie, to bardzo ruchliwa część Lublina. Dawniej wieś należąca między innymi do rodzin: Lubomelskich, Tarłów i Leszczyńskich, która w przeszłości była samodzielnym miasteczkiem. Zabieramy was na spacer po najciekawszych zakątkach Wieniawy lat 70-tych.