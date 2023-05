Uwaga. Tej nocy w Lubelskiem będzie bardzo zimno

Prognozy na najbliższe godziny nie są optymistyczne. Zgodnie z informacjami synoptyków w całym kraju ma być zimno. Przewidywane są temperatury od minus 1 stopnia Celsjusza do maksymalnie 8 stopni na plusie.

– Na wschodzie przygruntowe przymrozki do -2°C a w rejonach podgórskich Karpat do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy do 90 km/h – komunikuje IMGW.