V Liceum Ogólnokształcące ma już 75 lat. Koncert w filharmonii [zdjęcia]

V LO im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie działa od 1948 roku. Mimo powojennych, trudnych czasów szkoła w dalszym ciągu się działa i się rozwija. Na ten moment mury szkolne „piątki” wypełnia 928 uczniów.

- Na przestrzeni tych wielu lat szkoła bardzo zmieniała się pod względem wizerunkowym, ale też również pod względem zmian, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie. Czasami funkcjonowaliśmy ze szkołą podstawową, a czasami nie. To na pewno długa historia. Z ostatnich wiadomości wiemy już, że odbędzie się termomodernizacja, więc będziemy przechodzili gruntowny remont – mówi Beata Jezierska, dyrektorka V LO w Lublinie.

Wtorkowa uroczystość rozpoczęła się od koncertu uczniów. Wystąpił kompozytor Eduardo Frigatti i śpiewaczka operowa Paulina Łuciuk-Frigatti, a całości dopełnił chór uczniowski. Na wydarzeniu oprócz uczniów i nauczycieli pojawiło się grono polityków m.in Lech Sprawka, Krzysztof Żuk, Sylwester Tułajew czy Marta Wcisło.

- Niewątpliwe ze szkoły na średnim poziomie, szczególnie po 1990 roku, szkoła dołączyła do czołówki liceów w Lublinie. To między innymi dzięki panu dyrektorowi Zbigniewowi Jakuszce i zespołowi nauczycielskiemu. Teraz jest to czołowe liceum z bardzo atrakcyjną ofertą edukacyjną także znakomite podsumowanie 75 lat istnienia. Szkoła położona w centrum Lublina cieszy się ogromną popularnością w procesie rekrutacji, jest zawsze duża nadwyżka kandydatów. Uczniowie mają znakomite osiągnięcia, szczególnie bardzo wysokie wyniki maturalne – zaznacza Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski.

Nauczyciele otrzymali od wojewody medale za długoletnią służbę przyznane przez prezydenta RP, medale komisji edukacji i wyróżnienia. To symboliczny gest wdzięczności dla całej społeczności szkolnej za działalność, dzięki której szkoła może się pochwalić dobrymi efektami nauki i wysoką pozycją na tle innych lubelskich szkół.