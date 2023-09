W lubelskich szkołach zrobiło się ciasno. Część lekcji odbywa się gdzie indziej

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwały w sprawie nowych lokalizacji dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej, VII LO im. Marii Konopnickiej oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów. Była to tylko formalność, bo już od początku września część lekcji odbywa się poza siedzibami tych placówek.

Uczniowie „Czwórki” z ul. Szkolnej nie mają daleko, bo zajęcia zostały przeniesione do znajdującego się po sąsiedzku budynku Szkoły Podstawowej nr 19. Nieco dalej mają ci z „Siódemki”. Jako dodatkowa lokalizacja dla tego liceum wskazany został gmach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 29. Licealiści korzystali z niego jeszcze na początku tego roku remontowana była ich siedziba przy ul. Farbiarskiej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się nowe sale dydaktyczne wykorzystywane przez ZSE. Dyrekcja tej szkoły porozumiała się w tej sprawie z pobliskimi instytucjami: Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 przy ul. Bernardyńskiej i kościołem rektoralnym pw. św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej. Z kolei do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dysponująca jedynie ciasną salą gimnastyczną placówka wykorzystuje obiekt Lublinianki przy ul. Leszczyńskiego.

Powodem takiego stanu rzeczy jest przepełnienie w pierwszych klasach. Po raz drugi z rzędu zostali do nich przyjęci także uczniowie, którzy zaczynali naukę w wieku sześciu lat. Obrazują to liczby. W IV LO w trzecich i czwartych klasach funkcjonuje po sześć oddziałów, w pierwszych i drugich – po siedem. Z kolei w VII LO w pięciu oddziałach najmłodszego rocznika uczy się 158 uczniów. To o ponad 60 osób więcej, niż uczęszcza do klasy drugiej, gdzie funkcjonują trzy oddziały.

Z przepełnieniem zmagają się także inne szkoły ponadpodstawowe. Większość z nich poradziła sobie jednak z tym problemem zagospodarowując wolne pomieszczenia w swoich siedzibach.

- Mając świadomość, że przyjęcie po raz drugi półtora rocznika uczniów to duże wyzwanie, do rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 przygotowaliśmy się z dużą starannością. Dzięki temu w lubelskich szkołach pomimo zwiększonej liczby kandydatów do szkół ponadpodstawowych, przygotowaliśmy ofertę edukacyjną uwzględniającą predyspozycje kandydatów oraz oczekiwania rodziców i zapewniliśmy miejsca dla wszystkich chętnych – komentuje Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

I dodaje, że w porównaniu do roku szkolnego 2021/2022 w lubelskich liceach utworzono o 30 oddziałów więcej. W technikach ich liczba wzrosła o 17, przybyło także miejsc w szkołach branżowych pierwszego stopnia. Zapewnia też, że poza IV i VII LO oraz ZSE im. Vetterów pozostałe placówki nie zgłaszały potrzeby wyznaczenia nowych lokalizacji. - W przypadku szkół ponadpodstawowych to jedyne sytuacje, które wynikają ze zwiększonego rocznika oraz możliwości wykorzystania dodatkowych zasobów lokalowych – podsumowuje Banach.