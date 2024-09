W Lublinie rozmawiają o drobiu. Jakie wyzwania stoją przed tą branżą?

Ponad 300 osób, a w tym naukowcy, producenci i przedstawiciele firm z Polski i zagranicy przyjechali do Lublina na 34. Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie, które corocznie odbywa się pod hasłem „Nauka praktyce – praktyka nauce”.

Wśród prelegentów jest m.in. prof. Dagmara Stępień-Bośniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która opowiedziała o nowoczesnej wylęgarni dla indyków. Uczelnia była w grupie operacyjnej, która wdrażała ten innowacyjny system. Budynek wyposażony w inkubatory i aparaty do klucia znajduje się w Skwierzynie (woj. Opolskie).

– Oprócz temperatury pomieszczenia, gdzie znajdują się jaja wylęgowe, są jeszcze czujniki temperatury jaja. To bardzo istotne, ponieważ czujnik wnętrza tego inkubatora dostosowuje parametry do temperatury jaja. Ten sprzęt współpracuje z oprogramowaniem, które przejmuje kontrolę nad całą wylęgarnią i jej zarządzaniem. To bardzo ważne, żeby otrzymać zdrowe pisklę. Dzięki temu mamy lepszą wylęgowość, lęgnie się mniej słabych piskląt, mają one większą odporność, a w konsekwencji jest mniejsze zużycie antybiotyków. To również zalety dla hodowcy – podkreśla prof. Dagmara Stępień-Pyśniak.