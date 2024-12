Mowa o placówce im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Struga. Uczniowie tej szkoły w trakcie zajęć wychowania fizycznego z pewnością nie mogą się pochwalić najlepszymi obiektami sportowymi. Obecne są bowiem w stanie pozostawiającym wiele do życzenia. Krzywe bieżnie, stare asfaltowe boiska – to codzienność licealistów we wspomnianej szkole. Po nowym roku czeka ich niespodzianka, miasto zamierza bowiem wyremontować zaplecze sportowe szkoły. Do końca roku powinien zostać wybrany projektant.