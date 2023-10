W trosce o jeże

Od 19 października przyjmowane są zgłoszenia do konkursu. Zadaniem jest samodzielne stworzenie figurki jeża z tego, co znajdziemy na dworze, czyli np. z gałązek, kasztanów, żołędzi, liści czy jesiennych owoców. Do wykonania można użyć również materiałów plastycznych. Figurka powinna być rozmiaru kartki A4. Zdjęcie figurki powinno być wykonane również na kartce A4. To wszystko z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Jeża.

- Jeże to bardzo pożyteczne zwierzęta. Wspierają nas w walce ze ślimakami i uciążliwymi owadami. Musimy jednak pamiętać, że chociaż przystosowały się do warunków miejskich, są narażone na różne niebezpieczeństwa. […] Pamiętajmy, by podczas prac porządkowych w naszych ogrodach, mieć na uwadze bezpieczeństwo tych drobnych zwierząt – mówi Katarzyna Antoń, zastępczyni dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Miasta Lublin.

Miasto chce w ten sposób przekonać i zachęcić mieszkańców do troski o te małe ssaki. Wygrani w konkursie otrzymają domki dla jeży, aby miały schronienie i mogły bezpiecznie przezimować. Aby wziąć udział należy stworzyć figurkę i opublikować jej zdjęcie pod postem konkursowym na Facebooku pod linkiem https://www.facebook.com/miastodom/.

Uczestnikami mogą być jedynie osoby prywatne mieszkające na terenie Lublina i posiadające własne konto na portalu Facebook. O zwycięskich pracach, decyduje największa ilość polubień zebranych do 9 listopada do godz. 14. Po tym czasie, wyniki zostaną ogłoszone w komentarzu, pod postem konkursowym.