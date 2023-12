W życiu każdego żołnierza to jedna z najważniejszych chwil. Ślubowanie nowych terytorialsów

W życiu każdego żołnierza to jedna z najważniejszych chwil.

- To akt ślubowania będący wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i całego narodu – podkreśla kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT. - Wcześniej, przez szesnaście dni żołnierze szkolili się w Dęblinie pod okiem instruktorów z kompanii szkolnej z podstaw wojskowości. Na zakończenie wszyscy przystąpili do pętli taktycznej - sprawdzianu zdobytych umiejętności. Szkolenie podstawowe to początek kolejnych wymagających etapów służby. W ciągu trzech lat żołnierze przejdą szkolenia indywidualne, specjalistyczne i zgrywające pododdziały, by następnie osiągnąć status „combat ready”, czyli pełną gotowość bojową – dodaje.