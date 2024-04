Walczyli o złoty indeks na Romanistykę

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Uczniowie zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi kultury, kuchni, sztuki, muzyki oraz kina nie tylko Francji, ale także krajów francuskojęzycznych takich jak Belgia, Szwajcaria, kraje afrykańskie, czy kanadyjska prowincja Quebec.

Wśród laureatek z etapu międzyszkolnego znalazła się Joanna, która do Lublina przyjechała aż z Wrocławia.

– Francuskiego uczę się od trzech lat, jeszcze zastanawiam się czy wybiorę ten język na maturze. Byłam za to na Erasmusie we Francji, niedługo także wyjeżdżam ponownie do Nicei. Konkurs na etapie szkolnym był troszkę trudny, trzeba było dobrze znać kulturę krajów francuskojęzycznych. No i dodatkowym utrudnieniem było to, że pytania były po francusku – mówiła nam Joanna.